Кубковый матч «Гвадалахара» — «Барселона» перенесен на 30 минут из-за пробок и очередей

Матч четвертого раунда Кубка Испании между «Гвадалахарой» и «Барселоной» перенесен на полчаса из-за пробок и очередей у входа на стадион.

Предварительно игра состоится в 23:30 по московскому времени. По информации El Chiringuito TV, перенос связан с проблемами с безопасностью на одной из временных трибун. Mundo Deportivo отмечает, что на временной трибуне отсутствует нумерация мест, из-за чего около 2 тысяч человек не могут посетить игру.

Арена «Эстадио Педро Эскартин» в Гвадалахаре (Кастилия-Ла-Манча) вмещает около 6 тысяч человек.