Кубарси назвал причины победы «Барселоны» над «Гвадалахарой»

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси прокомментировал победу над «Гвадалахарой» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

«Такие матчи всегда сложные. Соперники выходят на поле с полной отдачей, и мы должны выходить с такой же интенсивностью. «Гвадалахара» отлично сыграла, но мы заслужили победу. Во втором тайме у нас было больше ритма и больше моментов. Со временем соперники начали уставать», — цитирует AP Кубарси.

Сегодняшняя играла стала для 18-летнего испанца 100-й за клуб. Он с 2024 года играет за основную команду. Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года.