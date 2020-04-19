Кто-то скучает по футболу, а Хамес... по аэропортам

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес выложил шуточное видео в TikTok. Колумбиец изобразил из своей беговой дорожки сперва травалатор, а затем — ленту выдачи багажа. Фоном он наложил звуки аэропорта.

Из-за пандемии коронавируса были отменены почти все турниры, сокращено количество рейсов, а в некоторых странах, включая Испанию, введен карантин.

James Rodriguez is really missing away days ?



(via jamesdrodriguez/TikTok) pic.twitter.com/0BL9G71JfR — ESPN FC (@ESPNFC) April 19, 2020

По последним данным, коронавирус выявлен у 2 393 033 человек. 164 485 умерли, 614 885 выздоровели. Испания стала одним из основных очагов заражения. На данный момент у нее выявлено 195 944 случаев заболевания, 20 453 умерли, 77 357 выздоровели.