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Кто-то скучает по футболу, а Хамес... по аэропортам

22:23
Хамес Родригес. Фото TikTok
Хамес Родригес. Фото TikTok
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес выложил шуточное видео в TikTok. Колумбиец изобразил из своей беговой дорожки сперва травалатор, а затем — ленту выдачи багажа. Фоном он наложил звуки аэропорта.

Из-за пандемии коронавируса были отменены почти все турниры, сокращено количество рейсов, а в некоторых странах, включая Испанию, введен карантин.

По последним данным, коронавирус выявлен у 2 393 033 человек. 164 485 умерли, 614 885 выздоровели. Испания стала одним из основных очагов заражения. На данный момент у нее выявлено 195 944 случаев заболевания, 20 453 умерли, 77 357 выздоровели.

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