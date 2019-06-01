Крыховяк выразил соболезнования в связи с гибелью Рейеса

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк выразил соболезнования в связи со смертью своего бывшего одноклубника по "Севилье" Хосе Антонио Рейеса. Сегодня, 1 июня, он погиб в ДТП в возрасте 35 лет.

– Покойся с миром, друг, – написал Крыховяк в своем Инстаграме.

Напомним, Рейес также выступал за "Атлетико"​, "Реал", "Арсенал", "Эспаньол" и другие клубы. На его счету 22 матча за сборную Испании.

Рейес пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико"(2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) – обладателем Суперкубка УЕФА.

Бывший хавбек "Севильи" и "Арсенала" Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП