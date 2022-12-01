Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:46

Спортдиректор «Барселоны» Кройфф: «Тренеры знают, что к ним каждый день предъявляются требования»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф прокомментировал работу главного тренера каталонского клуба Хави.

«Изначально мы рассчитывали пригласить Хави не на краткосрочную перспективу, сам он об этом и не думал. Он мыслит в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Потом вы терпите поражения в двух важных матчах, и начинаются разговоры, нам это известно. Двадцать лет назад терпения было больше, а на данный момент результатам уделяется больше внимания. Тренеры знают, что к ним каждый день предъявляются требования», — приводит слова функционера Mundo Deportivo.

42-летний специалист работает в «Барселоне» с 2021 года. До каталонского клуба работал в катарском «Аль-Садде», с которым выигрывал чемпионат страны.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пеле госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Что известно о его состоянии
«Почему я должен с этими так, а с теми — так». Как русский арбитр Карасев не преклонил колено
МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова
В Москве найдена мертвой актриса Наталия Стешенко
Die Welt насчитала более 4,4 тыс. протестов в Германии с сентября
Куда сдавать макулатуру
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент чемпионата Испании высказался о возможных трансферах «Барселоны»

В «Реале» прокомментировали новость, что Роналду предлагал свои услуги клубу
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости