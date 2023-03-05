Кроос выразил недовольство формой «Реала» в текущем сезоне
Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о форме, в которой в текущем сезоне выступает его команда.
«В этом сезоне мы снова играем с воротником. Словно это не футбольная форма, а рубашка поло. Такая одежда непригодна для выступлений на поле, в ней некомфортно играть, это очень неприятно. Если на нее пришить пуговицы, мы будем играть в рубашках», — приводит слова Крооса AS.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 52 очка за 23 матча. Лидер чемпионата — «Барселона», у команды 59 очков за 23 тура.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|23
|19
|2
|2
|45-8
|59
|
2
|Реал
|23
|16
|4
|3
|47-18
|52
|
3
|Атлетико
|24
|13
|6
|5
|38-19
|45
|
4
|Р. Сосьедад
|24
|13
|5
|6
|32-23
|44
|
5
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|32-25
|40
|
6
|Вильярреал
|24
|11
|4
|9
|28-23
|37
|
7
|Р. Вальекано
|23
|9
|7
|7
|29-25
|34
|
8
|Осасуна
|23
|9
|6
|8
|22-23
|33
|
9
|Атлетик
|23
|9
|5
|9
|33-26
|32
|
10
|Мальорка
|24
|9
|4
|11
|21-25
|31
|
11
|Жирона
|24
|8
|6
|10
|38-38
|30
|
12
|Эспаньол
|23
|6
|9
|8
|29-34
|27
|
13
|Сельта
|23
|7
|6
|10
|26-34
|27
|
14
|Кадис
|24
|6
|8
|10
|18-35
|26
|
15
|Альмерия
|24
|7
|4
|13
|28-42
|25
|
16
|Севилья
|24
|6
|7
|11
|27-39
|25
|
17
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-32
|25
|
18
|Вальядолид
|23
|7
|3
|13
|16-33
|24
|
19
|Валенсия
|23
|6
|5
|12
|27-27
|23
|
20
|Эльче
|24
|2
|6
|16
|18-48
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.03
|23:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|0 : 0
|4.03
|16:00
|
Хетафе – Жирона
|3 : 2
|4.03
|18:15
|
Альмерия – Вильярреал
|0 : 2
|4.03
|20:30
|
Мальорка – Эльче
|0 : 1
|4.03
|23:00
|
Атлетико – Севилья
|6 : 1
|5.03
|16:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|5.03
|18:15
|
Барселона – Валенсия
|- : -
|5.03
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|5.03
|23:00
|
Бетис – Реал
|- : -
|6.03
|23:00
|
Осасуна – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|13
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|19
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|16
|2
|2
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