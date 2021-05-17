Полузащитник «Реала» Тони Кроос сдал положительный тест на коронавирус, сообщает 17 мая официальный сайт клуба.

Немецкий футболист находится на самоизоляции еще с 14 мая, так как находился в близком контакте с человеком, заразившимся COVID-19. Вероятнее всего, он пропустит матч последнего тура ла лиги против «Вильярреала», который состоится 22 мая.

31-летний игрок в текущем сезоне провел 42 матча за «Реал» и забил три мяча при 12 результативных передачах.