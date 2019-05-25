Кроос рассказал о скором выходе фильма о себе

Полузащитник Тони Кроос рассказал, что в Германии скоро выйдет фильм о нем. Он также показал постер к новой картине.
– Совсем скоро! Очень рад представить вам постер моего фильма под названием "Кроос", который выйдет в Германии 4 июля. Мне очень нравится! А вам? - написал Кроос.
Кроос перешел в мадридский клуб из "Баварии" летом 2014-го за 25 миллионов евро. Стал чемпионом ла лиги (2016/17) и обладателем Суперкубка Испании (2017/18). Трижды завоевал кубок Лиги чемпионов (15/16, 16/17 и 17/18).
Coming sooooooon‼️‼️‼️ Very excited to present you the cover of my movie KROOS which will be released in Germany on July 4th! Love it! You too? pic.twitter.com/xdEv7pEVhV– Toni Kroos (@ToniKroos) 25 мая 2019 г.
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