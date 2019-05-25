Кроос рассказал о скором выходе фильма о себе

Полузащитник Тони Кроос рассказал, что в Германии скоро выйдет фильм о нем. Он также показал постер к новой картине.

– Совсем скоро! Очень рад представить вам постер моего фильма под названием "Кроос", который выйдет в Германии 4 июля. Мне очень нравится! А вам? - написал Кроос.

Кроос перешел в мадридский клуб из "Баварии" летом 2014-го за 25 миллионов евро. Стал чемпионом ла лиги (2016/17) и обладателем Суперкубка Испании (2017/18). Трижды завоевал кубок Лиги чемпионов (15/16, 16/17 и 17/18).