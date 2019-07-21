Кроос рассказал, что очень уважает "Баварию"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос высказался о мюнхенской "Баварии". Он отметил, что уважает немецкий клуб.

– Я очень уважаю "Баварию", мы много играли против них последние годы, – приводит Sport.de слова Крооса. – Три года назад в четвертьфинале они были очень близки к победе, два года назад в полуфинале они были лучше и практически вышли в финал. Это значит, что они действительно хороши.



У них уже есть 11, 12, 13, а то и больше топ-игроков. Но по ходу сезона вы можете потерять трех-четырех игроков. И тогда вопрос: "Насколько вы хороши теперь? В каких кондициях будете играть в марте, апреле, мае?" Проблема травм всегда опасна. Когда мы играли против "Баварии", у них всегда было 2-3 травмированных игрока.

Кроос выступал за "Баварию" с 2006 по 2014 год. 17 июля 2014 года немец перешел в "Реал".