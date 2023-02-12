Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:38

Кроос — о возможном завершении карьеры: «Скоро все станет известно»

Кроос рассказал, что думает о своем будущем в «Реале»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, что думает о своем будущем в команде.

«Я пока думаю над тем, продолжу ли выступления в следующем сезоне. Решение не займет много времени — скоро все станет известно. Мы с клубом ведем постоянный диалог», — цитируют испанские СМИ Крооса.

За мадридский клуб Кроос выступает с 2014 года. Вместе с «Реалом» он выиграл 19 трофеев.

В этом сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 17 матчей, записав на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.

Тони Кроос
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хабиб обратился к Махачеву и Тухугову перед турниром UFC 284
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
Mercedes разломило надвое в результате столкновения со столбом в Москве
Военные Канады и США сбили неопознанный объект над северо-западной частью страны
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Облетное задание: зачем Зеленский поехал в Европу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» отклонил предложение «ПСЖ» о покупке Винисиуса Жуниора
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
7
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
8
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
14
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
15.02 23:00
Реал – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости