Кроос пока не принял решение о продлении контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос получил предложение о продлении контракта. Мадридский клуб предложил подписать соглашение, рассчитанное до 2024 года.

Действующий контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Однако, как сообщает AS, 32-летний немец не спешит с продлением соглашения, так как для начала хочет оценить свою пользу для команды.

По информации источника, Кроос будет готов остаться в «Реале», если сочтет себя необходимым для успехов команды.

В прошедшем сезоне Кроос сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.