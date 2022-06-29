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Сегодня, 05:19

Кроос пока не принял решение о продлении контракта с «Реалом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос получил предложение о продлении контракта. Мадридский клуб предложил подписать соглашение, рассчитанное до 2024 года.

Действующий контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Однако, как сообщает AS, 32-летний немец не спешит с продлением соглашения, так как для начала хочет оценить свою пользу для команды.

По информации источника, Кроос будет готов остаться в «Реале», если сочтет себя необходимым для успехов команды.

В прошедшем сезоне Кроос сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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