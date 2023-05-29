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Сегодня, 23:32

Кроос подтвердил, что продлит контракт с «Реалом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Тони Кроос.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что продлил контракт с мадридским клубом.

Сообщалось, что переговоры сторон находятся на финальной стадии.

«Я должен спросить у руководства клуба, когда они собираются объявить о продлении контракта, потому что в какой-то момент мне нужно уйти в отпуск!», — цитирует Крооса AS.

Ранее Кроос неоднократно заявлял о намерении остаться в «Реале».

Немецкий полузащитник выступает за мадридский клуб с лета 2014 года.

В текущем сезоне 33-летний хавбек сыграл за «Реал» 50 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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«Реал» близок к продлению контракта с хавбеком Себальосом

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
4
 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
10
 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
15
 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
17
 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
18
 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
19
 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
20
 Эльче 37 5 9 23 29-66 24
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