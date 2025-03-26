Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

26 марта, 10:06

Кроос: «Чувства болельщиков значат больше, чем трофеи»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился философским взглядом на свою карьеру, заявив, что признание фанатов для него важнее титулов.

«Чувства болельщиков ценнее, чем титулы. Это останется со мной навсегда. Дело не только в трофеях, завоеванных мной за 10 лет в «Реале», но и кое в чем другом. За эти годы я заметил, что мое слово имеет вес. Я всегда говорил, что если у меня будет возможность завершить карьеру, будучи игроком «Реала», я именно это и сделаю», — приводит слова Крооса Marca.

35-летний Кроос играл за «Баварию», «Байер» и «Реал». Также он проходил обучение в футбольных академиях «Ганзы» и «Грайфсвальдер».

Кроос провел 754 официальных матча, в которых забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. В клубной карьере он завоевал 33 трофея, среди которых шесть побед в Лиге чемпионов.

В составе сборной Германии полузащитник сыграл 114 матчей, забив 17 голов и отдав 21 результативную передачу. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира в 2014 году.

Источник: Marca
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
Читайте также
Шесть человек пропали в лесу на Камчатке
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
Стала известна новая схема мошенников с аккаунтом на маркетплейсах
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: Александр-Арнолд согласовал пятилетний контракт с «Реалом»

Флик — о календаре: «УЕФА и ФИФА должны подумать о том, что футболистам нужен отдых»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 19-9 21
2
 Барселона 8 6 1 1 22-9 19
3
 Вильярреал 8 5 1 2 14-8 16
4
 Бетис 8 4 3 1 13-8 15
5
 Атлетик 8 4 1 3 9-9 13
6
 Эльче 8 3 4 1 11-9 13
7
 Атлетико 8 3 4 1 15-10 13
8
 Севилья 8 4 1 3 15-11 13
9
 Эспаньол 8 3 3 2 11-11 12
10
 Алавес 8 3 2 3 9-8 11
11
 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
12
 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
13
 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
14
 Р. Вальекано 8 2 2 4 8-10 8
15
 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
16
 Сельта 8 0 6 2 7-10 6
17
 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
18
 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
19
 Р. Сосьедад 8 1 2 5 7-12 5
20
 Мальорка 8 1 2 5 7-13 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Осасуна – Хетафе
 2 : 1
4.10 15:00
Овьедо – Леванте
 0 : 2
4.10 17:15
Жирона – Валенсия
 2 : 1
4.10 19:30
Атлетик – Мальорка
 2 : 1
4.10 22:00
Реал – Вильярреал
 3 : 1
5.10 15:00
Алавес – Эльче
 3 : 1
5.10 17:15
Севилья – Барселона
 4 : 1
5.10 19:30
Эспаньол – Бетис
 1 : 2
5.10 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 0 : 1
5.10 22:00
Сельта – Атлетико
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 9
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Атлетико

 6
Карл Этта Эйонг

Карл Этта Эйонг

Леванте

 5
П
Луис Милья

Луис Милья

Хетафе

 5
Рубен Варгас

Рубен Варгас

Севилья

 4
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
И К Ж
Серхио Камельо

Серхио Камельо

Райо Вальекано

 5 1 2
Федерико Виньяс

Федерико Виньяс

Овьедо

 6 1 2
Хосе Гайя

Хосе Гайя

Валенсия

 6 1 2
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости