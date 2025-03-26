Кроос: «Чувства болельщиков значат больше, чем трофеи»
Экс-полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился философским взглядом на свою карьеру, заявив, что признание фанатов для него важнее титулов.
«Чувства болельщиков ценнее, чем титулы. Это останется со мной навсегда. Дело не только в трофеях, завоеванных мной за 10 лет в «Реале», но и кое в чем другом. За эти годы я заметил, что мое слово имеет вес. Я всегда говорил, что если у меня будет возможность завершить карьеру, будучи игроком «Реала», я именно это и сделаю», — приводит слова Крооса Marca.
35-летний Кроос играл за «Баварию», «Байер» и «Реал». Также он проходил обучение в футбольных академиях «Ганзы» и «Грайфсвальдер».
Кроос провел 754 официальных матча, в которых забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. В клубной карьере он завоевал 33 трофея, среди которых шесть побед в Лиге чемпионов.
В составе сборной Германии полузащитник сыграл 114 матчей, забив 17 голов и отдав 21 результативную передачу. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира в 2014 году.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|19-9
|21
|
2
|Барселона
|8
|6
|1
|1
|22-9
|19
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|1
|2
|14-8
|16
|
4
|Бетис
|8
|4
|3
|1
|13-8
|15
|
5
|Атлетик
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Эльче
|8
|3
|4
|1
|11-9
|13
|
7
|Атлетико
|8
|3
|4
|1
|15-10
|13
|
8
|Севилья
|8
|4
|1
|3
|15-11
|13
|
9
|Эспаньол
|8
|3
|3
|2
|11-11
|12
|
10
|Алавес
|8
|3
|2
|3
|9-8
|11
|
11
|Хетафе
|8
|3
|2
|3
|9-11
|11
|
12
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|7-8
|10
|
13
|Леванте
|8
|2
|2
|4
|13-14
|8
|
14
|Р. Вальекано
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
15
|Валенсия
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
16
|Сельта
|8
|0
|6
|2
|7-10
|6
|
17
|Жирона
|8
|1
|3
|4
|5-17
|6
|
18
|Овьедо
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|
19
|Р. Сосьедад
|8
|1
|2
|5
|7-12
|5
|
20
|Мальорка
|8
|1
|2
|5
|7-13
|5
|3.10
|22:00
|
Осасуна – Хетафе
|2 : 1
|4.10
|15:00
|
Овьедо – Леванте
|0 : 2
|4.10
|17:15
|
Жирона – Валенсия
|2 : 1
|4.10
|19:30
|
Атлетик – Мальорка
|2 : 1
|4.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|3 : 1
|5.10
|15:00
|
Алавес – Эльче
|3 : 1
|5.10
|17:15
|
Севилья – Барселона
|4 : 1
|5.10
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 2
|5.10
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|0 : 1
|5.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|1 : 1
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Карл Этта Эйонг
Леванте
|5
|П
|
|
Луис Милья
Хетафе
|5
|
|
Рубен Варгас
Севилья
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|6
|1
|2
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|6
|1
|2