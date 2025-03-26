Кроос: «Чувства болельщиков значат больше, чем трофеи»

Экс-полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился философским взглядом на свою карьеру, заявив, что признание фанатов для него важнее титулов.

«Чувства болельщиков ценнее, чем титулы. Это останется со мной навсегда. Дело не только в трофеях, завоеванных мной за 10 лет в «Реале», но и кое в чем другом. За эти годы я заметил, что мое слово имеет вес. Я всегда говорил, что если у меня будет возможность завершить карьеру, будучи игроком «Реала», я именно это и сделаю», — приводит слова Крооса Marca.

35-летний Кроос играл за «Баварию», «Байер» и «Реал». Также он проходил обучение в футбольных академиях «Ганзы» и «Грайфсвальдер».

Кроос провел 754 официальных матча, в которых забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. В клубной карьере он завоевал 33 трофея, среди которых шесть побед в Лиге чемпионов.

В составе сборной Германии полузащитник сыграл 114 матчей, забив 17 голов и отдав 21 результативную передачу. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира в 2014 году.