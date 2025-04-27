Кроос поддержал «Реал» после проигрыша «Барселоне» в Кубке Испании
Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос выразил поддержку команде после поражения в финале Кубка Испании от «Барселоны» (2:3 дв.).
«Вперед Мадрид! Навсегда!», — написал Кроос в социальных сетях.
Кроос завершил карьеру по окончании прошлого сезона. Он выступал за «Реал» с 2014 по 2024 год, сыграв 465 матчей во всех турнирах и отметившись 28 голами и 99 результативными передачами. За это время немецкий полузащитник пять раз выиграл Лигу чемпионов, один раз — Кубок Испании и четыре раза — чемпионат Испании.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|
2
|Реал
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|
3
|Атлетико
|33
|19
|9
|5
|56-27
|66
|
4
|Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|
5
|Бетис
|33
|15
|9
|9
|50-41
|54
|
6
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55-45
|52
|
7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|
8
|Осасуна
|33
|10
|14
|9
|40-46
|44
|
9
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
10
|Р. Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|
11
|Р. Вальекано
|33
|10
|11
|12
|35-42
|41
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35-41
|39
|
13
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|33
|9
|10
|14
|35-44
|37
|
16
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|
17
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|
18
|Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|
19
|Леганес
|33
|6
|12
|15
|30-49
|30
|
20
|Вальядолид
|33
|4
|4
|25
|24-81
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.02
|23:00
|
Вальядолид – Лас-Пальмас
|1 : 1
|1.03
|16:00
|
Жирона – Сельта
|2 : 2
|1.03
|18:15
|
Р. Вальекано – Севилья
|1 : 1
|1.03
|20:30
|
Бетис – Реал
|2 : 1
|1.03
|23:00
|
Атлетико – Атлетик
|1 : 0
|2.03
|16:00
|
Леганес – Хетафе
|1 : 0
|2.03
|18:15
|
Барселона – Р. Сосьедад
|4 : 0
|2.03
|20:30
|
Мальорка – Алавес
|1 : 1
|2.03
|23:00
|
Осасуна – Валенсия
|3 : 3
|27.04
|17:15
|
Вильярреал – Эспаньол
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|27
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5
Новости