Кроос отказался обсуждать продление контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отказался обсуждать продление контракта с мадридским клубом. Хавбек планирует отработать действующее соглашение, срок которого истекает в 2023 году, после чего будет принимать решение о своем будущем, сообщает Sport.es.

32-летний Кроос выступает в составе мадридцев с лета 2014 года и выиграл с командой 17 трофеев.

В прошлом сезоне немецкий хавбек провел за клуб 44 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.