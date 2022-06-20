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Сегодня, 20:20

Кроос отказался обсуждать продление контракта с «Реалом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос отказался обсуждать продление контракта с мадридским клубом. Хавбек планирует отработать действующее соглашение, срок которого истекает в 2023 году, после чего будет принимать решение о своем будущем, сообщает Sport.es.

32-летний Кроос выступает в составе мадридцев с лета 2014 года и выиграл с командой 17 трофеев.

В прошлом сезоне немецкий хавбек провел за клуб 44 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Тони Кроос
ФК Реал
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Р. Сосьедад – Атлетико
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