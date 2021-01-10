Кроос не считает состояние поля в матче с «Осасуной» оправданием для ничьей

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о состоянии поля в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (0:0). Встреча проходила при снегопаде.

«Состояние поля — не оправдание, обе команды были в равных условиях. Мы создали недостаточное количество моментов, нужно было делать больше, несмотря на газон. Мы знали, что соперник будет упорно защищаться. Мы быстро теряли мяч в атаке, было тяжело играть в центре поля», — приводит Marca слова Крооса.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 37 очками. На счету лидирующего «Атлетико» 38 очков и 3 матча в запасе.