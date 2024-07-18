Кроос назвал тройку своих лучших партнеров по «Реалу»
Экс-полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос, кого считает лучшими партнерами за то время, которое он провел в испанском клубе.
«Лучший партнер по команде в «Реале»? Я не могу быть честен, потому что обязательно кого-то упущу. Но если мне придется назвать троих, я выберу Роналду, Рамоса и Модрича», — сказал немец в эфире своего подкаста «Einfach mal Luppen».
Также Кроос отметил бразильского полузащитника Каземиро. По словам немца, тот очень помогал ему во время игры за «королевский клуб».
34-летний Кроос завершил карьеру летом 2024 года, его последним матчем стала встреча 1/4 финала Евро-2024 Германия — Испания (1:2). В «Реале» экс-футболист выступал с 2014 по 2022 годы, проведя более 300 матчей и став обладателем множества трофеев.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -