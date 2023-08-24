Кроос назвал позорным трансфер 21-летнего Вейги в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Реала» Тони Кроос раскритиковал решение 21-летнего хавбека «Сельты» Габриэля Вейги перейти в саудовский клуб «Аль-Ахли».

Под публикацией инсайдера Фабрицио Романо о трансфере немец написал: «Позор».

Сообщалось, что решающее значение в осуществлении этого трансфера сыграл главный тренер саудовской команды Маттиас Яйссле, который убедил 21-летнего испанца. «Аль-Ахли» намерен продолжать подписывать лучшие таланты мира.

В сезоне-2022/23 Вейга сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи.