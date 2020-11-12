Кроос назвал футболистов марионетками ФИФА и УЕФА

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос считает, что не стоит создавать европейскую суперлигу. По словам немца, деньги — это не главное в футболе.

— К сожалению, не игроки решают вопросы с турнирами, — цитирует Marca Крооса. — Мы просто марионетки ФИФА и УЕФА. Если бы был союз игроков, мы бы не играли в Лиге наций или Суперкубке Испании в Саудовской Аравии. Лига наций или клубный чемпионат мира — соревнования, которые пытаются дать больше заработать в финансовом плане, а также оказывают давление на игроков. Но главным остается чемпионат вместе с Лигой чемпионов и чемпионатом мира.

Со спортивной точки зрения европейская премьер-лига — это, безусловно, было бы интересно, потому что там будут матчи только высокого уровня. Но разница между большими и маленькими клубами еще больше вырастет. Не всегда все должно быть из-за денег.