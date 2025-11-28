Кроос назвал четырех игроков, которых никогда не забудет

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, каких четырех одноклубников будет помнить всегда.

«Четыре игрока, которых я никогда не забуду? Назову Криштиану Роналду, Луку Модрича, Мирослава Клозе и Томаса Мюллера», — приводит Madrid Zone слова Крооса.

35-летний немец завершил карьеру летом 2024 года после 10 лет в «Реале». Ранее он также выступал за «Баварию» и «Байер». На клубном уровне у него 754 матча, 73 гола и 166 голевых передач.

За сборную Германии Кроос провел 114 матчей, забил 17 голов и 21 голевая передача.

Кроос является шестикраным победителем Лиги чемпионов, чемпионом мира-2014, трехкратным чемпионом Германии и четырехкратным чемпионом Испании.