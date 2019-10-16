Кроос может сыграть против «Барселоны»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос, возможно, успеет восстановиться к матчу чемпионата Испании против «Барселоны», сообщают испанские СМИ. Ранее он получил травму.

Как информирует AS, немец вернулся к тренировкам с мячом, хотя пока что работает по индивидуальной программе. По мнению источника, он, скорее всего сможет сыграть в эль-класико. Футболист травмировался в матче против «Гранды» (4:2)

29-летний футболист в текущем сезоне провел десять матчей за «Реал» и забил один мяч при двух голевых передачах. Матч «Барселона» — «Реал» состоится 26 октября и начнется в 14.00 по московскому времени.

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