Кроос может покинуть "Реал" летом

Полузащитник "Реала" Тони Кроос намерен покинуть Мадрид ближайшим летом. Как сообщает AS, 29-летний немец хочет сменить обстановку, что может совпасть с желанием руководства клуба обновить состав. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может пригласить на место Крооса Поля Погба или Кристиана Эриксена.

Игра Крооса в нынешнем сезоне подвергается критике как со стороны болельщиков, так и со стороны специалистов. Немец выступает за "Реал" с 2014 года. Интерес к нему проявлял "Манчестер Юнайтед".