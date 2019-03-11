Кристоф Дюгарри: "Перес встал на колени перед Зиданом"

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри рассказал об отношениях между президентом "Реала" Флорентино Пересом и Зинедином Зиданом, который вернулся на пост главного тренера команды, сменив Сантьяго Солари. Француз покинул эту должность после окончания прошлого сезона.

– Отношения между Пересом и Зиданом всегда были отличными. За исключением последних месяцев прошлого сезона, – цитирует RMC Дюгарри. – Зидан чувствовал нехватку поддержки в тяжелых условиях, в которых оказалась команда в ла лиге. В первую очередь не чувствовалось поддержки со стороны президента. Были разногласия по поводу трансферов.

Я не думаю, что президент сразу убедил Зидана вернуться. Ему пришлось встать на колени и наобещать многое. Зидан будет иметь небывалую силу в "Реале". Прошлые недоразумения должны быть устранены. Зидан способен прощать и идти вперед. Но наверняка это были непростые переговоры.