Кристиан Ромеро признался, что Месси хотел видеть его в «Барселоне»

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро рассказал, что экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси хотел видеть его в каталонском клубе.

Футболисты вместе выступают за сборную Аргентины. По словам Ромеро, Месси сообщил ему об этом желании во время Кубка Америки.

Он сказал мне: «Я хотел бы тебя видеть в составе «Барселоны».

Ранее Ромеро перешел из «Аталанты» в «Тоттенхэм». 23-летний футболист подписал с лондонским клубом пятилетний контракт.