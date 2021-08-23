Кристиан Ромеро признался, что Месси хотел видеть его в «Барселоне»
09:13
Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро рассказал, что экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси хотел видеть его в каталонском клубе.
Футболисты вместе выступают за сборную Аргентины. По словам Ромеро, Месси сообщил ему об этом желании во время Кубка Америки.
Он сказал мне: «Я хотел бы тебя видеть в составе «Барселоны».
Ранее Ромеро перешел из «Аталанты» в «Тоттенхэм». 23-летний футболист подписал с лондонским клубом пятилетний контракт.
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