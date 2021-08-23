Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Кристиан Ромеро признался, что Месси хотел видеть его в «Барселоне»

09:13
Теги:

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро рассказал, что экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси хотел видеть его в каталонском клубе.

Футболисты вместе выступают за сборную Аргентины. По словам Ромеро, Месси сообщил ему об этом желании во время Кубка Америки.

Он сказал мне: «Я хотел бы тебя видеть в составе «Барселоны».

Ранее Ромеро перешел из «Аталанты» в «Тоттенхэм». 23-летний футболист подписал с лондонским клубом пятилетний контракт.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Безумный крыса-террорист!» Фанаты атакуют Хабиба после отказа комментировать ситуацию в Афганистане
Скандал в матче «Ницца» — «Марсель»: болельщики подрались с игроками, тренер набросился на соперника
«Мы просто парни с улицы. Нам дали такой шанс, глупо им не воспользоваться». Российский призер Олимпиады — о Токио
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд