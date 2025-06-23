Кристенсен покинет «Барселону» этим летом

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен покинет клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 29-летний датчанин уйдет из каталонской команды в летнее трансферное окно.

В сезоне-2024/25 Кристенсен провел 6 матчей и заработал 3 желтые карточки. Большую часть сезона защитник пропустил из-за травмы.