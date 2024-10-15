Роналду — Щенсны о «Барселоне»: «Тебе пришлось закончить карьеру, чтобы перейти в большой клуб»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пошутил над переходом голкипера сборной Польши Войцеха Щенсны в «Барселону», сообщает Sport.pl.

Футболисты пообщались в подтрибунном помещении после матча команд в 3-м туре группового турнира Лиги наций. Португалия одержала победу со счетом 3:1. Щенсны не принимал участие в игре, но перед ней состоялось торжественное мероприятие, посвященное его завершению выступлений за сборную.

— Я перешел в «Барселону», но мой сын — твой самый большой фанат", — сказал Щенсны.

— Знаю-знаю, — ответил Роналду. — Ты в порядке? Ты счастлив? Удивительно. Тебе пришлось закончить карьеру, чтобы перейти в большой клуб", — пошутил португалец.

34-летний поляк в августе покинул «Ювентус» и объявил о завершении карьеры. В октябре голкипер возобновил карьеру ради подписания контракта с «Барселоной».