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Криштиану Роналду: «Месси — лучший футболист, против которого я играл»

10:49
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своих отношениях со звездой «Барселоны» Лионелем Месси. Оба футболиста за свою карьеру выиграли по пять «Золотых мячей».

— Когда я общался с Месси во время церемонии УЕФА, многие этому удивились, — цитирует The Sun Роналду. — Я не могу сказать, что мы друзья, но вместе на футбольной сцене уже почти 15 лет. Месси подстегивает меня, заставляя становиться лучше. А я подталкиваю его к этому. Это лучший футболист, против которого мне приходилось играть.

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