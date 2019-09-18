Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своих отношениях со звездой «Барселоны» Лионелем Месси. Оба футболиста за свою карьеру выиграли по пять «Золотых мячей».

— Когда я общался с Месси во время церемонии УЕФА, многие этому удивились, — цитирует The Sun Роналду. — Я не могу сказать, что мы друзья, но вместе на футбольной сцене уже почти 15 лет. Месси подстегивает меня, заставляя становиться лучше. А я подталкиваю его к этому. Это лучший футболист, против которого мне приходилось играть.