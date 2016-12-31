Криштиану Роналду - лучший бомбардир международных турниров по версии IFFHS

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром международных турниров в 2016 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). 31-летний португалец забил 24 мяча (13 за сборную Португалии и 11 за "Реал"). Ранее Криштиану Роналду побеждал уже в этой номинации в 2013 и 2014 годах.



1. Криштиану Роналду (Португалия – 13 голов, "Реал" – 11 голов) – 24 гола



2. Лионель Месси (Аргентина – 8, "Барселона" – 13) – 21



3. Эдинсон Кавани (Уругвай – 9, "ПСЖ" – 7) – 16



4. Хаммади Ахмад (Ирак – 0, "Аль-Кува Аль-Джавия" – 16) – 16



5. Роберт Левандовски (Польша – 8, "Бавария" – 7) – 15



6. Антуан Гризманн (Франция – 8, "Атлетико" – 6) – 14



7. Карлос Адриану (Бразилия – 0, "Сеул" – 13) – 13



8. Габриэл Жезус (Бразилия – 8, "Палмейрас" – 4) – 12



9. Жонатан Болинжи (ДР Конго – 6, "ТП Мазембе" – 6) – 12



10. Ариц Адурис (Испания – 2, "Атлетик" – 10) – 12