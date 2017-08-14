Нападающий "Реала" Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей за толчок арбитра в первой встрече за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1), сообщает официальный сайт Королевской футбольной федерации Испании. Португалец получил дисквалификацию на четыре игры за толчок судьи и на одну за полученную красную карточку.

Наказание распространяется в том числе и на матчи чемпионата Испании. Таким образом, Роналду пропустит ответную встречу против "Барселоны" и игры чемпионата Испании против "Депортиво", "Валенсии", "Леванте" и "Реал Сосьедада".

Напомним, форвард "Реала" получил две желтые карточки за три минуты - на 80-й минуте за снятую при праздновании гола майку, на 82-й - за симуляцию в спорном моменте. Перед тем, как покинуть поле, футболист толкнул главного судью Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа. Арбитр отразил этот момент в своем рапорте.

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