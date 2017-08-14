16:40 14 августа | Футбол — Испания

Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей за толчок арбитра

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей за толчок арбитра в первой встрече за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1), сообщает официальный сайт Королевской футбольной федерации Испании. Португалец получил дисквалификацию на четыре игры за толчок судьи и на одну за полученную красную карточку.

Наказание распространяется в том числе и на матчи чемпионата Испании. Таким образом, Роналду пропустит ответную встречу против "Барселоны" и игры чемпионата Испании против "Депортиво", "Валенсии", "Леванте" и "Реал Сосьедада".

Напомним, форвард "Реала" получил две желтые карточки за три минуты - на 80-й минуте за снятую при праздновании гола майку, на 82-й - за симуляцию в спорном моменте. Перед тем, как покинуть поле, футболист толкнул главного судью Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа. Арбитр отразил этот момент в своем рапорте.

"Барса" – "Реал". Был ли пенальти на Суаресе? За что удалили Роналду?

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Pytnik07

Интересно, а насколько игр отстранили судью за такие пенальти (вот где НАСТОЯЩАЯ симуляция) и такую вторую желтую.

23:11 14 августа

Тихая ночь

Вроде уже и не девочка давно, а нервишки пошаливают )))

23:04 14 августа

Andrey6201

Пора Кристинке тоже валить из этого позорища

19:37 14 августа

oleg.bob

Судью наказывать надо!

18:59 14 августа

Buldozer46

Если бы за зенит играл, то арбитра бы наказали..... Халку еще не то прощали. И не стоит ныть Питерские, только вам на Неве не видно как вас тянут изо всех сил. И про ФФП объясните

18:49 14 августа

Slim Taller

А почему тогда вчера матч пропускал Модрич?! У него удаление было три года назад.Или у них каждое удаление по разным правилам рассматривается?!

18:17 14 августа

Шалманист

А судейке этому мега-ангажированному ничего не будет за ТАКОЕ судейство?! Хуже этого клоуна только судья Атейкин , за уши вытащивший барсуков в матче с ПСЖ!

18:03 14 августа

Werdy

Жаль, конечно, но тут по-другому быть и не могло.

17:51 14 августа

Borhes

Кристинка опять расплакалась?

17:43 14 августа

Джин Игнатов

Вот пример нашему футболу ! А может ли такое у нас случиться ? Никогда в жизни ! Отсюда и падение нашего спорта во всех видах !

17:29 14 августа

Millwall82

Барселона видимо решила потратить 222 млн за Неймара на судей и КДК Ла Лиги.

17:01 14 августа

Солёный

А с судьей что? Будет судить или в 5-ю лигу?

16:58 14 августа

Бней Иегуда

Это даже хорошо.) Не надо форсировать подготовку, после тяжелейшего сезона.)) К тому же важнейший победный мяч он вчера забил, а с Леванте и Сосьедадом и без него справятся.))

16:50 14 августа

mkv

красавцы судьи - не разбираясь в ситуации - 5 матчей выписали... дебилы! а эти 5 матчей должны распространяться ТОЛЬКО на СУПЕРКУБКИ Испании и больше ни на один турнир))) но они, небось, спецом постановление выпустили, что эта дисква распространяется на все турниры)))

16:46 14 августа

Sergey_msk

Прошу пояснить, на пять ближайших матчей, включая суперкубок и стартующий чемпионат, или только в рамках суперкубка, куда чисто теоретически Реал вообще может уже никогда не попасть???

16:45 14 августа

баламошка

Отдохнёт нормально, потусит. Потом ударно закончит этот год и получит 5 Золотой Мяч на радость всем барсеножкам)

16:43 14 августа