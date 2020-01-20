Криштиану Роналду: «Было важно победить «Парму», знали, что «Интер» сыграл вничью»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Пармой» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Италии. Португалец оформил дубль.

— Было важно победить в этом матче, — приводит слова Роналду Football Italia. — Мы знали, что «Интер» сыграл вничью, а «Лацио» выиграл, было важно увеличить отрыв.

Нам пришлось тяжело. «Парма» — очень организованная команда, ее сложно обыграть, но мы старались и добились победы. В конце встречи «Парма» нас поддавила, постоянно навешивая в штрафную. Мы выстояли и набрали очки, это самое важное.