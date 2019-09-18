Крис Коулман: «Бэйл прекрасно говорит по-испански. Но он очень застенчив»

Бывший главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман считает несправедливой критику в адрес полузащитника «Реала» Гарета Бэйла. Среди прочего критики валлийца говорят, что он даже не старается учить испанский язык, чтобы лучше взаимодействовать с партнерами по команде.

— Я слышал, как Джон Тошак говорил, будто Бэйл не уделяет достаточно внимания публике в Мадриде, — цитирует The Athletic Коулмана. — Но постойте, он никогда не делал этого. Это его характер. Он любит гольф, любит находиться в семейном кругу. Думаю, что несправедливо терзать и разрывать его. Как будто он должен что-то делать. Он просто должен быть самим собой. Если ему будет дискомфортно, то и на игре это скажется.

Я был с Бэйлом в ресторане в Мадриде. Он прекрасно говорит по-испански. Но он замкнут в себе. Все, что нужно, он говорит на поле. Он — лучший представитель Великобритании за рубежом. Он достаточно застенчив и скромен, при этом умеет поддерживать атмосферу.