Кричалки в честь Месси на «Камп Ноу» организовало руководство «Барселоны»

Руководство «Барселоны» организовало кричалки в честь аргентинского нападающего Лионеля Месси на «Камп Ноу» во время матча 1/2 финала Кубка Испании против «Реала» (0:4), сообщает El Chiringuito.

На 10-й минуте встречи фанаты каталонского клуба начали скандировать «Месси! Месси!».

По информации издания, руководство сине-гранатовых организовали кричалки. Также сообщается, что на стадионе могут пройти акции против УЕФА и главы ла лиги Хавьера Тебаса.

Ранее сообщалось, что 35-летний аргентинец может вернуться в «Барселону» в конце текущего сезона.