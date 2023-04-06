Кричалки в честь Месси на «Камп Ноу» организовало руководство «Барселоны»
Руководство «Барселоны» организовало кричалки в честь аргентинского нападающего Лионеля Месси на «Камп Ноу» во время матча 1/2 финала Кубка Испании против «Реала» (0:4), сообщает El Chiringuito.
На 10-й минуте встречи фанаты каталонского клуба начали скандировать «Месси! Месси!».
По информации издания, руководство сине-гранатовых организовали кричалки. Также сообщается, что на стадионе могут пройти акции против УЕФА и главы ла лиги Хавьера Тебаса.
Ранее сообщалось, что 35-летний аргентинец может вернуться в «Барселону» в конце текущего сезона.
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|
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13
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|27
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|7
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|31-42
|31
|
14
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|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|
15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|
16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|
17
|Альмерия
|27
|7
|6
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|32-47
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|
18
|Валенсия
|27
|7
|6
|14
|29-32
|27
|
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|7.04
|22:00
|
Севилья – Сельта
|- : -
|8.04
|15:00
|
Осасуна – Эльче
|- : -
|8.04
|17:15
|
Эспаньол – Атлетик
|- : -
|8.04
|19:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|8.04
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|9.04
|15:00
|
Вальядолид – Мальорка
|- : -
|9.04
|17:15
|
Бетис – Кадис
|- : -
|9.04
|19:30
|
Альмерия – Валенсия
|- : -
|9.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|10.04
|22:00
|
Барселона – Жирона
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Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
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Родригу
Реал
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Антуан Гризманн
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|К
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