Коутинью провел первую тренировку в составе «Барселоны» после возвращения из аренды

Полузащитник Филиппе Коутинью провел первую тренировку с «Барселоной» после возвращения из аренды в «Баварии», сообщает Twitter каталонцев.

28-летний бразилец прошлый сезон играл в составе мюнхенского клуба, с которым выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии и Кубок страны.

Во всех турнирах Коутинью сыграл 38 матчей за «Баварию» и забил 11 мячей, 2 из которых — в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2).

Контракт полузащитника с каталонцами истекает 30 июня 2023 года.