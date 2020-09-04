Коутинью провел первую тренировку в составе «Барселоны» после возвращения из аренды
12:15
Полузащитник Филиппе Коутинью провел первую тренировку с «Барселоной» после возвращения из аренды в «Баварии», сообщает Twitter каталонцев.
28-летний бразилец прошлый сезон играл в составе мюнхенского клуба, с которым выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии и Кубок страны.
Во всех турнирах Коутинью сыграл 38 матчей за «Баварию» и забил 11 мячей, 2 из которых — в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2).
Контракт полузащитника с каталонцами истекает 30 июня 2023 года.
? Ciutat Esportiva— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 4, 2020
?? @Phil_Coutinho has joined preseason training pic.twitter.com/4TaWcgbIsd