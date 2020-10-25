Коутинью получил травму в класико
16:58
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью заработал повреждение двуглавой мышцы левого бедра в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:3).
Сроки восстановления 28-летнего бразильца не сообщаются.
В сезоне-2020/21 Коутинью провел 6 матчей за «Барселону», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.
? MEDICAL ANNOUNCEMENT— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2020
? @Phil_Coutinho has left hamstring injury
? https://t.co/bOYtInquKU pic.twitter.com/YH8aZfe7oB