Коутинью получил травму в класико

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью заработал повреждение двуглавой мышцы левого бедра в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:3).

Сроки восстановления 28-летнего бразильца не сообщаются.

В сезоне-2020/21 Коутинью провел 6 матчей за «Барселону», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.