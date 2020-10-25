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Коутинью получил травму в класико

16:58
Филиппе Коутинью. Фото Instagram
Филиппе Коутинью. Фото Instagram
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью заработал повреждение двуглавой мышцы левого бедра в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:3).

Сроки восстановления 28-летнего бразильца не сообщаются.

В сезоне-2020/21 Коутинью провел 6 матчей за «Барселону», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.

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