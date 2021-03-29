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Коутинью отправился в Бразилию, где будет восстанавливаться после травмы колена

29 марта 2021, 23:21
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Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутинью отправился в Бразилию. Там он пройдет курс реабилитации, чтобы быстрее восстановиться после травмы колена, сообщает сайт каталонского клуба.

28-летний бразилец был прооперирован несколько недель назад по поводу кисты в левом коленном суставе.

В январе Коутинью уже перенес операцию на мениске и выбыл из строя на три месяца.

В текущем сезоне Коутинью забил три гола в 14 матчах за каталонский клуб во всех турнирах.

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