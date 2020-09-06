Коутинью останется в «Барселоне». Клуб не намерен снова отдавать его в аренду

Полузащитник Филиппе Коутинью проведет в «Барселоне» следующий сезон. Новый главный тренер каталонцев Роналд Куман рассчитывает на бразильца, сообщает Marca.

«Барселона» теперь не намерена рассматривать вариант с арендой футболиста. Коутинью все еще может покинуть испанский клуб, но только при условии, что другая команда заплатит за него солидную сумму.

Напомним, что в прошлом сезоне Коутинью выступал за «Баварию», которая заплатила за аренду 28-летнего игрока 8,5 миллиона евро. У мюнхенцев была возможность выкупить бразильца за 120 миллионов евро, но немцы отказались.

Во всех турнирах Коутинью сыграл 38 матчей за «Баварию» и забил 11 мячей, 2 из которых — в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2).

Контракт полузащитника с каталонцами истекает 30 июня 2023 года.