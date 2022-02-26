Коутиньо заявил, что не жалел о переходе в «Барселону»

Полузащитник Филиппе Коутиньо рассказал, что не жалеет о переходе в «Барселону».

«Сожалею ли я? Нет. В определенные моменты нам приходится принимать решения, и одним из моих больших мечтаний была игра за «Барселону», и в тот момент я принял это решение.

Но всегда с большой любовью, уважением и благодарностью отношусь к «Ливерпулю» за дружбу на протяжении многих лет, которые я провел в клубе. Но в тот момент мне нужно было принять решение, и я не жалею об этом», — приводит слова Коутиньо ESPN.

На данный момент 29-летний бразилец принадлежит «Барселоне», однако в начале января 2022 года клуб отдал его в аренду в «Астон Виллу».