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Сегодня, 17:38

Коутиньо заявил, что не жалел о переходе в «Барселону»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Полузащитник Филиппе Коутиньо рассказал, что не жалеет о переходе в «Барселону».

«Сожалею ли я? Нет. В определенные моменты нам приходится принимать решения, и одним из моих больших мечтаний была игра за «Барселону», и в тот момент я принял это решение.

Но всегда с большой любовью, уважением и благодарностью отношусь к «Ливерпулю» за дружбу на протяжении многих лет, которые я провел в клубе. Но в тот момент мне нужно было принять решение, и я не жалею об этом», — приводит слова Коутиньо ESPN.

На данный момент 29-летний бразилец принадлежит «Барселоне», однако в начале января 2022 года клуб отдал его в аренду в «Астон Виллу».

Источник: https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/9985077/coutinho-abre-o-jogo-a-espn-ida-ao-barcelona-historia-que-nao-comecou-ontem-na-selecao-e-gerrard

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
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Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Филиппе Коутиньо
Футбол
ФК Барселона
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
10
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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25.02 23:00
Леванте – Эльче
 3 : 0
26.02 16:00
Мальорка – Валенсия
 - : -
26.02 18:15
Хетафе – Алавес
 - : -
26.02 20:30
Р. Вальекано – Реал
 - : -
26.02 23:00
Атлетико – Сельта
 - : -
27.02 16:00
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
27.02 18:15
Севилья – Бетис
 - : -
27.02 20:30
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 - : -
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