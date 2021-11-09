Коутиньо опроверг информацию о том, что отказался выходить на замену в матче с «Сельтой»
13:27
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо прокомментировал информацию о том, что отказался выходить на замену в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (3:3).
«Очень удивился, когда увидел эту информацию, — приводит слова Коутиньо Sport.es. — За всю карьеру я ни разу не вел себя непрофессионально и всегда относился ко всем с уважением».
Испанские СМИ сообщали, что полузащитник начал разминаться во втором тайме встречи с «Сельтой», но отказался выходить на поле.
В нынешнем сезоне 29-летний Коутиньо забил один мяч в 11 играх.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/en/news/barca/philippe-coutinho-defends-himself-after-unprofessional-claims-12788516
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