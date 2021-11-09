Коутиньо опроверг информацию о том, что отказался выходить на замену в матче с «Сельтой»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо прокомментировал информацию о том, что отказался выходить на замену в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (3:3).

«Очень удивился, когда увидел эту информацию, — приводит слова Коутиньо Sport.es. — За всю карьеру я ни разу не вел себя непрофессионально и всегда относился ко всем с уважением».

Испанские СМИ сообщали, что полузащитник начал разминаться во втором тайме встречи с «Сельтой», но отказался выходить на поле.

В нынешнем сезоне 29-летний Коутиньо забил один мяч в 11 играх.