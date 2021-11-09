Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Коутиньо опроверг информацию о том, что отказался выходить на замену в матче с «Сельтой»

13:27

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо прокомментировал информацию о том, что отказался выходить на замену в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (3:3).

«Очень удивился, когда увидел эту информацию, — приводит слова Коутиньо Sport.es. — За всю карьеру я ни разу не вел себя непрофессионально и всегда относился ко всем с уважением».

Испанские СМИ сообщали, что полузащитник начал разминаться во втором тайме встречи с «Сельтой», но отказался выходить на поле.

В нынешнем сезоне 29-летний Коутиньо забил один мяч в 11 играх.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/en/news/barca/philippe-coutinho-defends-himself-after-unprofessional-claims-12788516

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что такое правильное питание? Рекомендации организаций здоровья и дайджест продуктов
Появились кадры с места гибели сотрудника СОБРа в Петербурге
0