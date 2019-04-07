Косту могут дисквалифицировать на 12 матчей за оскорбление арбитра

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста может быть дисквалифицирован на 12 матчей чемпионата Испании, сообщает Football Espana. 30-летний испанец был удален на 28-й минуте матча 31-го тура ла лиги против "Барселоны" (0:2) за оскорбление арбитра.

Ранее сообщалось, что Коста произнес следующую фразу в адрес судьи: "Я с*** на твою шл***-мамашу". Игрок отрицает, что произнес подобные слова и будет подавать апелляцию на решение дисциплинарного комитета ла лиги.

В текущем сезоне Коста провел 21 матч за "Атлетико", забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Мадридский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 62 очка.

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