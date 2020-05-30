Костакурта сравнил Месси и Марадону

Экс-защитник «Милана» Алессандро Костакурта вспомнил тот день, когда играл против молодого Лионеля Месси. Также он сравнил шестикратного обладателя «Золотого мяча» с легендой Диего Марадоной.

— Мне повезло играть против Месси и Диего, — цитирует Sky Italia Костакурту. — На Марадоне можно было сфолить 66 раз, прежде чем получишь предупреждение. С Лео все по-другому, сейчас другой футбол. Они похожи в гениальных действиях и в том, как выражают себя на поле, но Месси круче, чем Марадона.

В то время, когда я встречался с ним, Месси было 16 лет. Через четверть часа, я попросил тренера меня заменить.