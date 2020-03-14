Коронавирус может принести пользу: Суарес, возможно, восстановится к решающим матчам «Барсы»

Эпидемия коронавируса может принести небольшую пользу «Барселоне». Как сообщает Marca, благодаря приостановке турниров, лидер атак каталонцев Луис Суарес может успеть восстановиться к решающим матчам сезона.

Если Евро-2020 перенесут на 2021 год, а сезоны в европейских турнирах пройдут в летнее время, то Кике Сетьен получит на концовку сезона восстановившегося после травмы Суареса. Его возвращение в строй ожидается в мае.