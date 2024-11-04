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Сегодня, 19:50

Королевская испанская футбольная федерация перенесла кубковые матчи из-за наводнения

Руслан Минаев
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о переносе матчей Кубка Испании из-за последствий наводнения.

Матчи «Парла Эскуэла» — «Валенсия» и «Манисес» — «Хетафе» состоятся 26 ноября, «Понтеведра» — «Леванте» 19 ноября, встреча «Эхеа» — «Эркулес» пройдет 14 ноября, также будет перенесена игра «Хове Эспаньол» — «Реал Сосьедад», дата которой будет определена позднее.

Ранее RFEF перенесла матчи 12-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» и «Вильярреал» — «Райо Вальекано».

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«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
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Родриго вернулся в состав «Реала» после мышечной травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
4
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
5
 Осасуна 12 6 3 3 17-16 21
6
 Атлетик 12 5 4 3 18-12 19
7
 Бетис 12 5 4 3 12-10 19
8
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Р. Сосьедад 12 4 3 5 10-10 15
11
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
12
 Севилья 12 4 3 5 12-17 15
13
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
14
 Алавес 12 4 1 7 14-19 13
15
 Леганес 12 2 5 5 12-16 11
16
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
17
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
18
 Лас-Пальмас 12 2 3 7 13-21 9
19
 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 1 : 0
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 3 : 1
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 2
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 1 : 1
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 - : -
25.05 00:00
Валенсия – Реал
 - : -
25.05 00:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 7
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 8 1 2
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