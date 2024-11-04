Королевская испанская футбольная федерация перенесла кубковые матчи из-за наводнения
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о переносе матчей Кубка Испании из-за последствий наводнения.
Матчи «Парла Эскуэла» — «Валенсия» и «Манисес» — «Хетафе» состоятся 26 ноября, «Понтеведра» — «Леванте» 19 ноября, встреча «Эхеа» — «Эркулес» пройдет 14 ноября, также будет перенесена игра «Хове Эспаньол» — «Реал Сосьедад», дата которой будет определена позднее.
Ранее RFEF перенесла матчи 12-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» и «Вильярреал» — «Райо Вальекано».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|12
|11
|0
|1
|40-11
|33
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Атлетико
|12
|6
|5
|1
|18-7
|23
|
4
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
5
|Осасуна
|12
|6
|3
|3
|17-16
|21
|
6
|Атлетик
|12
|5
|4
|3
|18-12
|19
|
7
|Бетис
|12
|5
|4
|3
|12-10
|19
|
8
|Мальорка
|12
|5
|3
|4
|10-9
|18
|
9
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
10
|Р. Сосьедад
|12
|4
|3
|5
|10-10
|15
|
11
|Жирона
|12
|4
|3
|5
|15-17
|15
|
12
|Севилья
|12
|4
|3
|5
|12-17
|15
|
13
|Сельта
|11
|4
|1
|6
|17-20
|13
|
14
|Алавес
|12
|4
|1
|7
|14-19
|13
|
15
|Леганес
|12
|2
|5
|5
|12-16
|11
|
16
|Хетафе
|11
|1
|7
|3
|8-9
|10
|
17
|Эспаньол
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
18
|Лас-Пальмас
|12
|2
|3
|7
|13-21
|9
|
19
|Вальядолид
|12
|2
|2
|8
|9-24
|8
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|2 : 0
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|3 : 1
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 2
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|- : -
|25.05
|00:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|25.05
|00:00
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|8
|1
|2
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