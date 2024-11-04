Королевская испанская футбольная федерация перенесла кубковые матчи из-за наводнения

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о переносе матчей Кубка Испании из-за последствий наводнения.

Матчи «Парла Эскуэла» — «Валенсия» и «Манисес» — «Хетафе» состоятся 26 ноября, «Понтеведра» — «Леванте» 19 ноября, встреча «Эхеа» — «Эркулес» пройдет 14 ноября, также будет перенесена игра «Хове Эспаньол» — «Реал Сосьедад», дата которой будет определена позднее.

Ранее RFEF перенесла матчи 12-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» и «Вильярреал» — «Райо Вальекано».