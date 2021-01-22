«Барселона» переиграла клуб 3-го дивизиона Испании, каталонцы дважды не забили пенальти
«Барселона» обыграла «Корнелью» в матче 1/16 финала Кубка Испании. В основное время каталонцы дважды не забили с пенальти: сначала Миралем Пьянич не смог переиграть вратаря клуба 3-го дивизиона, а затем — Усман Дембеле.
В дополнительное время голами отметились Усман Дембеле и Мартин Брэйтуэйт.
Кубок Испании
1/16 финала
«Корнелья» — «Барселона» — 0:2 д.в. (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Дембеле, 92 (0:1). Брэйтуэйт, 120+1 (0:2).
Нереализованные пенальти: Пьянич, 39 (вратарь), Дембеле, 80 (вратарь).
«Барселона»: Нету, Лангле, Фирпо, Мингеса, Араухо, Пьянич, Пуч (Дембеле, 46), Мориба (Бускетс, 74), Гризманн (де ла Фуэнте, 101), Брэйтуэйт, Тринкан (Педри, 74).
Предупреждения: Пуч, 7. Эстельес, 38. Пьянич, 106.
Удаление: Эстельес (Корнелья), 118.
Судья: Сото Градо.
21 января. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «Ноу Мунисипаль де Корнелья».
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