Корнеев о Ямале: «Он может дорасти до игрока уровня Месси»

Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил уровень нападающего каталонцев Ламина Ямаля.

— Гол Ямаля не напомнил вам шедевры Месси?

— Да, есть такое! На протяжении всей вчерашней игры Ямаль делал разницу. Ускорял темп, где это требовалось, потом придерживал мяч. И все к месту, все своевременно. Ждал своего шанса и, как только получил лишние секунды и момент для разгона, все великолепно исполнил. Прошел всех защитников, как кегли. До сих пор не понимаю, что в том эпизоде делал Менди. Кого он ловил?

— А Ямаль может дорасти до уровня Месси? Или по своему потенциалу это все-таки футболист классом пониже?

— Мне кажется, его уровень чуть пониже. Но не глобально. Парень в 17 лет уже творит на поле. Месси это тоже делал. Но Лео почти сразу начал показывать какое-то безумие в хорошем смысле этого слова. Сейчас Ямаль находится на этом пути. И в принципе потенциально может дорасти до игрока уровня Месси. Вот у него с менталитетом все в порядке. В эмоциональном плане он очень стабилен, никаких проблем у него нет.

Он играет по-взрослому. Может и отыграться вовремя, и сам решить эпизод. То есть четко понимает, когда как надо действовать. Редкое качество.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».