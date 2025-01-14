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Сегодня, 10:45

Корнеев о Ямале: «Он может дорасти до игрока уровня Месси»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил уровень нападающего каталонцев Ламина Ямаля.

— Гол Ямаля не напомнил вам шедевры Месси?

— Да, есть такое! На протяжении всей вчерашней игры Ямаль делал разницу. Ускорял темп, где это требовалось, потом придерживал мяч. И все к месту, все своевременно. Ждал своего шанса и, как только получил лишние секунды и момент для разгона, все великолепно исполнил. Прошел всех защитников, как кегли. До сих пор не понимаю, что в том эпизоде делал Менди. Кого он ловил?

— А Ямаль может дорасти до уровня Месси? Или по своему потенциалу это все-таки футболист классом пониже?

— Мне кажется, его уровень чуть пониже. Но не глобально. Парень в 17 лет уже творит на поле. Месси это тоже делал. Но Лео почти сразу начал показывать какое-то безумие в хорошем смысле этого слова. Сейчас Ямаль находится на этом пути. И в принципе потенциально может дорасти до игрока уровня Месси. Вот у него с менталитетом все в порядке. В эмоциональном плане он очень стабилен, никаких проблем у него нет.

Он играет по-взрослому. Может и отыграться вовремя, и сам решить эпизод. То есть четко понимает, когда как надо действовать. Редкое качество.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Игорь Корнеев
Ламин Ямаль
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Корнеев: «В свои лучшие годы Роналдиньо смотрелся предпочтительнее Месси»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 19 8 4 7 17-13 28
8
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
9
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
10
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
17
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
18
 Эспаньол 19 4 4 11 17-31 16
19
 Вальядолид 19 4 3 12 13-37 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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38 тур
17.01 23:00
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
18.01 16:00
Жирона – Севилья
 - : -
18.01 18:15
Леганес – Атлетико
 - : -
18.01 20:30
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:00
Хетафе – Барселона
 - : -
19.01 16:00
Сельта – Атлетик
 - : -
19.01 18:15
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
19.01 20:30
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
19.01 20:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
20.01 23:00
Вильярреал – Мальорка
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 16 1 6
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 17 1 6
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