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Сегодня, 10:15

Корнеев о Винисиусе: «Он на уровне Мбаппе, но ему нужно решать проблемы с менталитетом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Реала» Винисиуса в матче за Суперкубок Испании (2:5).

— Винисиус совсем не убедил?

— Растворился на поле. В каких-то моментах хотел как-то индивидуально себя проявить, хотя напрашивались более командные действия. Не знаю, что с ним произошло. Казалось бы, именно в таких играх Вонисиус должен быть максимально заряжен. Но... Просто-напросто «отвозил» этот матч. Совсем слабо выглядел!

— Может быть, он все-таки переоцененная фигура?

— Нет. Как игрок он точно не переоценен. Но проблемы Винисиуса в другом. В менталитете. Вот здесь ему надо меняться. Пока он «плавает». Нестабильность, зависимость от каких-то факторов — самый главный его враг... Бразилец пока не всегда может с собой совладать, хотя футболист, вне всякого сомнения, потрясающий! Это игрок уровня Мбаппе. Но на данный момент не может все время доказывать свою состоятельность, что удавалось делать Месси и Роналду на протяжении долгих лет. Если у тебя нет такой стабильности, соответствующей ментальной части, то...

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Винисиус Жуниор
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 19 8 4 7 17-13 28
8
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
9
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
10
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
17
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
18
 Эспаньол 19 4 4 11 17-31 16
19
 Вальядолид 19 4 3 12 13-37 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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38 тур
17.01 23:00
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
18.01 16:00
Жирона – Севилья
 - : -
18.01 18:15
Леганес – Атлетико
 - : -
18.01 20:30
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:00
Хетафе – Барселона
 - : -
19.01 16:00
Сельта – Атлетик
 - : -
19.01 18:15
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
19.01 20:30
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
19.01 20:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
20.01 23:00
Вильярреал – Мальорка
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 16 1 6
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 17 1 6
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