Корнеев о Винисиусе: «Он на уровне Мбаппе, но ему нужно решать проблемы с менталитетом»

Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Реала» Винисиуса в матче за Суперкубок Испании (2:5).

— Винисиус совсем не убедил?

— Растворился на поле. В каких-то моментах хотел как-то индивидуально себя проявить, хотя напрашивались более командные действия. Не знаю, что с ним произошло. Казалось бы, именно в таких играх Вонисиус должен быть максимально заряжен. Но... Просто-напросто «отвозил» этот матч. Совсем слабо выглядел!

— Может быть, он все-таки переоцененная фигура?

— Нет. Как игрок он точно не переоценен. Но проблемы Винисиуса в другом. В менталитете. Вот здесь ему надо меняться. Пока он «плавает». Нестабильность, зависимость от каких-то факторов — самый главный его враг... Бразилец пока не всегда может с собой совладать, хотя футболист, вне всякого сомнения, потрясающий! Это игрок уровня Мбаппе. Но на данный момент не может все время доказывать свою состоятельность, что удавалось делать Месси и Роналду на протяжении долгих лет. Если у тебя нет такой стабильности, соответствующей ментальной части, то...

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