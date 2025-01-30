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Корнеев: «Переход в «Реал Сосьедад» был неправильным выбором для Захаряна»

Сергей Ярошенко
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев заявил, что переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» был неправильным выбором.

«По Захаряну говорить особо нечего. Практика показывает, что это был неправильный выбор в его карьере. За «Реал Сосьедад» он играть не будет. Арсен просто не готов к такому ритму и нагрузкам. Не могу представить ни один клуб в России, который рассчитывал бы на его сейчас, он же постоянно лечится», — цитирует Корнеева Metaratings.ru.

20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru
Арсен Захарян
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 21 13 3 5 59-24 42
4
 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
7
 Р. Вальекано 21 7 8 6 25-24 29
8
 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
9
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
10
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
11
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
12
 Севилья 21 7 6 8 24-30 27
13
 Сельта 21 7 4 10 30-33 25
14
 Хетафе 21 5 8 8 17-17 23
15
 Леганес 21 5 8 8 19-29 23
16
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
17
 Алавес 21 5 6 10 25-33 21
18
 Эспаньол 21 5 5 11 20-33 20
19
 Валенсия 21 3 7 11 20-36 16
20
 Вальядолид 21 4 3 14 14-42 15
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31.01 23:00
Леганес – Р. Вальекано
 - : -
1.02 16:00
Хетафе – Севилья
 - : -
1.02 18:15
Вильярреал – Вальядолид
 - : -
1.02 20:30
Атлетико – Мальорка
 - : -
1.02 23:00
Эспаньол – Реал
 - : -
2.02 16:00
Барселона – Алавес
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