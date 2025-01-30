Корнеев: «Переход в «Реал Сосьедад» был неправильным выбором для Захаряна»
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев заявил, что переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» был неправильным выбором.
«По Захаряну говорить особо нечего. Практика показывает, что это был неправильный выбор в его карьере. За «Реал Сосьедад» он играть не будет. Арсен просто не готов к такому ритму и нагрузкам. Не могу представить ни один клуб в России, который рассчитывал бы на его сейчас, он же постоянно лечится», — цитирует Корнеева Metaratings.ru.
20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|50-20
|49
|
2
|Атлетико
|21
|13
|6
|2
|35-14
|45
|
3
|Барселона
|21
|13
|3
|5
|59-24
|42
|
4
|Атлетик
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
5
|Вильярреал
|21
|9
|7
|5
|39-32
|34
|
6
|Мальорка
|21
|9
|3
|9
|19-26
|30
|
7
|Р. Вальекано
|21
|7
|8
|6
|25-24
|29
|
8
|Р. Сосьедад
|21
|8
|4
|9
|17-17
|28
|
9
|Жирона
|21
|8
|4
|9
|29-29
|28
|
10
|Бетис
|21
|7
|7
|7
|23-26
|28
|
11
|Осасуна
|21
|6
|9
|6
|25-30
|27
|
12
|Севилья
|21
|7
|6
|8
|24-30
|27
|
13
|Сельта
|21
|7
|4
|10
|30-33
|25
|
14
|Хетафе
|21
|5
|8
|8
|17-17
|23
|
15
|Леганес
|21
|5
|8
|8
|19-29
|23
|
16
|Лас-Пальмас
|21
|6
|5
|10
|26-34
|23
|
17
|Алавес
|21
|5
|6
|10
|25-33
|21
|
18
|Эспаньол
|21
|5
|5
|11
|20-33
|20
|
19
|Валенсия
|21
|3
|7
|11
|20-36
|16
|
20
|Вальядолид
|21
|4
|3
|14
|14-42
|15
|31.01
|23:00
|
Леганес – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|16:00
|
Хетафе – Севилья
|- : -
|1.02
|18:15
|
Вильярреал – Вальядолид
|- : -
|1.02
|20:30
|
Атлетико – Мальорка
|- : -
|1.02
|23:00
|
Эспаньол – Реал
|- : -
|2.02
|16:00
|
Барселона – Алавес
|- : -
|2.02
|18:15
|
Валенсия – Сельта
|- : -
|2.02
|20:30
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|2.02
|23:00
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|3.02
|23:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|16
|2
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|18
|1
|3
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|18
|1
|7