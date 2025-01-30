Корнеев: «Переход в «Реал Сосьедад» был неправильным выбором для Захаряна»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев заявил, что переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» был неправильным выбором.

«По Захаряну говорить особо нечего. Практика показывает, что это был неправильный выбор в его карьере. За «Реал Сосьедад» он играть не будет. Арсен просто не готов к такому ритму и нагрузкам. Не могу представить ни один клуб в России, который рассчитывал бы на его сейчас, он же постоянно лечится», — цитирует Корнеева Metaratings.ru.

20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.