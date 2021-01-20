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«Реал Сосьедад» обыграл «Кордобу», Виллиан Жозе сделал дубль

20 января 2021, 23:00
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«Реал Сосьедад» победил «Кордову» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 2:0. Дубль в составе сансебастьянцев оформил бразилец Виллиан Жозе.

Кубок Испании

1/16 финала

«Кордова» — «Реал Сосьедад» — 0:2 (0:0)

Голы: Виллиан Жозе, 57 (0:1). Виллиан Жозе, 84 (0:2).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо (Ле Норман, 69), Саньян (Субельдия, 78), Айен Муньос, Ильярраменди (Гуриди, 46), Субименди, Виллиан Жозе, Меркеланс, Роберто Лопес (Оярсабаль, 68), Барренечеа (Гевара, 85).

Предупреждения: Ильярраменди, 36. Дель Мораль, 57. Айен Муньос, 81.

Удаление: Дель Мораль (Кордова), 88.

Судья: Куадра Фернандес.

20 января. Кордова. Стадион «Нуэво Арканхель».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/cup/2020-2021/playoff/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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