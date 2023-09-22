Контракт Хави продлится до 2026 года, если «Барселона» выиграет ЛЧ или ла лигу в этом сезоне

Стали известны детали нового контракта главного тренера «Барселоны» Хави.

22 сентября клуб объявил о подписании соглашения с 43-летним специалистом сроком до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

Как сообщает El Periodico, продление контракта будет произведено автоматически в том случае, если в этом сезоне команда выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов. В ином случае аналогичные условия будут распространяться на сезон-2024/25.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Под его руководством каталонцы провели 96 матчей, одержали 61 победу, 16 раз сыграли вничью и уступили в 19 встречах. В прошедшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании.

В сезоне-2023/24 ла лиги каталонский клуб с 13 очками занимает второе место.