Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:34

Контракт Хави продлится до 2026 года, если «Барселона» выиграет ЛЧ или ла лигу в этом сезоне

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стали известны детали нового контракта главного тренера «Барселоны» Хави.

22 сентября клуб объявил о подписании соглашения с 43-летним специалистом сроком до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

Как сообщает El Periodico, продление контракта будет произведено автоматически в том случае, если в этом сезоне команда выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов. В ином случае аналогичные условия будут распространяться на сезон-2024/25.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Под его руководством каталонцы провели 96 матчей, одержали 61 победу, 16 раз сыграли вничью и уступили в 19 встречах. В прошедшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании.

В сезоне-2023/24 ла лиги каталонский клуб с 13 очками занимает второе место.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
1
1
Читайте также
Туктамышева: «Я вхожу в новый сезон. В планах — выступить на этапах Гран-при в Красноярске и Москве»
ВАДА: РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу
Находившийся в Севастополе британский журналист оценил работу российской ПВО
Ракетный удар по Севастополю. Главное
Небензя рассказал о неформальном общении с коллегами из недружественных стран
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави продлил контракт с «Барселоной»

«Реал» стал первым спортивным клубом, который набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Жирона 5 4 1 0 11-4 13
4
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 - : -
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 - : -
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 - : -
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 - : -
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 - : -
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
 - : -
24.09 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Горка Гурусета

Горка Гурусета

Атлетик

 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 3
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 3 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости