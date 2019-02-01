Конте признался, что мог возглавить "Реал", и сравнил его с картошкой

Бывший главный тренер "Ювентуса" Антонио Конте рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport о том, что осенью ему предлагали возглавить "Реал", но он отказался от этого предложения.

– У меня была возможность возглавить "Реал", но я решил отказаться от предложения, - заявил Конте. - Предпочитаю работать с командой с начала сезона. К тому же в тот момент "Реал" был сродни горячей картошке. Так что я посчитал, что не стоит идти туда.

Сейчас "королевский" клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В его активе 39 очков после 21 тура.