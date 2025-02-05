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Сегодня, 12:02

Тюкавин — о Захаряне: «Желаю ему здоровья и удачи»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос об общении с бывшим одноклубником Арсеном Захаряном, выступающим за «Реал Сосьедад».

2 февраля 21-летний Захарян впервые в сезоне вышел на поле в матче против «Осасуны» (1:2) в 22-м туре ла лиги. Он не играл около 8 месяцев из-за повреждений.

— Мы с ним давно не списывались. Видел, что он вышел на поле впервые за долгое время. Желаю ему здоровья и удачи.

Арсен Захарян
Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Атлетико» разгромил «Хетафе» в Кубке Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 4 3 50-21 49
2
 Атлетико 22 14 6 2 37-14 48
3
 Барселона 22 14 3 5 60-24 45
4
 Атлетик 22 11 8 3 33-20 41
5
 Вильярреал 22 10 7 5 44-33 37
6
 Р. Вальекано 22 8 8 6 26-24 32
7
 Жирона 22 9 4 9 31-30 31
8
 Осасуна 22 7 9 6 27-31 30
9
 Мальорка 22 9 3 10 19-28 30
10
 Бетис 22 7 8 7 25-28 29
11
 Р. Сосьедад 22 8 4 10 18-19 28
12
 Севилья 22 7 7 8 24-30 28
13
 Сельта 22 7 4 11 31-35 25
14
 Хетафе 22 5 9 8 17-17 24
15
 Леганес 22 5 8 9 19-30 23
16
 Лас-Пальмас 22 6 5 11 27-36 23
17
 Эспаньол 22 6 5 11 21-33 23
18
 Алавес 22 5 6 11 25-34 21
19
 Валенсия 22 4 7 11 22-37 19
20
 Вальядолид 22 4 3 15 15-47 15
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7.02 23:00
Р. Вальекано – Вальядолид
 - : -
8.02 16:00
Сельта – Бетис
 - : -
8.02 18:15
Атлетик – Жирона
 - : -
8.02 20:30
Лас-Пальмас – Вильярреал
 - : -
8.02 23:00
Реал – Атлетико
 - : -
9.02 16:00
Алавес – Хетафе
 - : -
9.02 18:15
Валенсия – Леганес
 - : -
9.02 20:30
Р. Сосьедад – Эспаньол
 - : -
9.02 23:00
Севилья – Барселона
 - : -
10.02 23:00
Мальорка – Осасуна
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 18
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Килиан Мбаппе

Реал

 15
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Рафинья

Барселона

 12
П
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Ламин Ямаль

Барселона

 10
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Джуд Беллингем

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 17 2 1
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Марио Мартин

Вальядолид

 18 1 3
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Райо Вальекано

 19 1 7
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