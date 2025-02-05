Тюкавин — о Захаряне: «Желаю ему здоровья и удачи»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос об общении с бывшим одноклубником Арсеном Захаряном, выступающим за «Реал Сосьедад».

2 февраля 21-летний Захарян впервые в сезоне вышел на поле в матче против «Осасуны» (1:2) в 22-м туре ла лиги. Он не играл около 8 месяцев из-за повреждений.

— Мы с ним давно не списывались. Видел, что он вышел на поле впервые за долгое время. Желаю ему здоровья и удачи.